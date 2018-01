O Bloco de Esquerda decidiu levar a debate, em plenário, no Parlamento, a "dramática situação" na fábrica TGI-GRAMAX, antiga Triumph International, em Loures. O partido coordenado por Catarina Martins quer saber como é que o Governo pode proteger os trabalhadores.

O BE quer discutir em que circunstâncias é que a venda da Triumph, uma fábrica que até recebeu benefícios fiscais no passado, à Gramax configurou uma falência fraudulenta […] e de que forma é que o Estado e o Governo podem proteger os trabalhadores durante o processo de insolvência, garantindo que os seus direitos são respeitados”.

À Lusa, a deputada Mariana Mortágua disse também que o BE pretende ainda “dar visibilidade” à luta dos trabalhadores e procurar respostas a nível institucional, de modo a agilizar o processo de insolvência e encontrar soluções para os postos de trabalho em causa.

Ontem, Mariana Mortágua esteve com as trabalhadoras à porta da fábrica e publicou mesmo uma fotografia no Instagram, com a hashtag #triumpharemos, defendendo também, num artigo de opinião publicado na imprensa, de que estas mulheres estão a dar ao país uma "lição de dignidade".

#triumpharemos A post shared by mariana (@mmortagua) on Jan 23, 2018 at 2:46am PST

Na segunda-feira, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, afirmou que o Governo continua a trabalhar para assegurar uma alternativa de investimento para a antiga fábrica da Triumph.

Mariana Mortágua garante que o partido ainda não tem conhecimento de “nenhuma diligência a esse respeito”, sublinhando que até que isso aconteça os direitos dos trabalhadores têm que ser protegidos.

As trabalhadoras da Triumph, penso, fizeram o correto e, desde o dia 5 de janeiro, estão a dar uma enorme lição a todo o país, ao proteger o seu posto de trabalho e proteger aquilo que é seu e que foi construído com o seu trabalho. Estão desde o dia 05 à porta da fábrica para impedir que os donos retirem o que há de valor e fizeram-no sem a proteção do Governo, sem uma palavra do Presidente da República, sem que o parlamento se pronunciasse de forma maioritária”.

A fábrica da antiga Triumph, situada na freguesia de Sacavém, concelho de Loures, foi adquirida no início de 2017 pela TGI-Gramax e emprega atualmente 463 trabalhadores.

Hoje os trabalhadores da antiga fábrica da Triumph reúnem-se com administrador de insolvência nomeado pelo tribunal.