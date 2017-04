O Presidente da República disse esta segunda-feira os contribuintes podem ficar descansados com a solução encontrada pelo Governo para o Novo Banco, uma vez que a garantia será do fundo de resolução e não do Estado.

Podem ficar descansados de que a solução encontrada, que é na linha do Governo anterior, é de não haver garantia do Estado, não haver responsabilidade do Estado, mas do fundo de resolução", sustentou o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou a unidade residencial Aristides de Sousa Mendes, do Centro Social professora Elisa Branco, em Cabanas de Viriato, no concelho de Carregal do Sal.

Foi aí que o Presidente voltou a referir-se ao assunto da venda do Novo Banco, após já ter considerado que o "negócio com a Lone Star dá estabilidade ao sistema financeiro”.

13 mil milhões para salvar bancos

O Presidente da República destacou ainda que a solução seguida por este Governo foi "igual à seguida pelo Governo anterior".

Como se lembrarão, o Governo anterior recusou sempre a hipótese de ser o Estado a capitalizar ou a garantir no caso de perdas. O que se passa e passa até pela presença do fundo de resolução pelo capital do banco, é que o Estado não intervém. O Estado não deu garantia", referiu.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, a gestão dos "ativos problemáticos, que são eventualmente perdas", vai ser acompanhada pelos bancos, "com a ideia de limitar ao máximo a projeção nos contribuintes".

Esta é uma solução que acredita que é possível, num prazo de tempo, vender esses ativos, reduzir o risco de perdas que serão suportadas durante 30 anos pelos bancos e reduzir ou limitar a projeção imediata de eventuais prejuízos nos cidadãos. O Estado não entra com garantia. São os bancos que realmente a 30 anos, caso seja possível, irão pagando aquilo que for a diferença, esperemos que seja o mínimo possível", explicou.

Questionado sobre os 13 mil milhões de euros que Portugal já gastou para salvar bancos, o Presidente da República considerou que ficaria ainda mais caro se demorasse mais tempo a ser resolvido o problema.