O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o relatório da OCDE divulgado esta segunda-feira não apresenta alterações significativas. O Presidente da República lamentou que a troika "não tenha descoberto há mais tempo" as fragilidades do sistema bancário português porque isso teria evitado uma parte dos problemas durante o período de ajustamento. Para Marcelo, a trajetória económica está correta, mas é preciso fazer mais e melhor.

Durante uma visita às instalações do Colégio Pina Manique da Casa Pia de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o relatório da OCDE hoje conhecido - onde se destaca que a fragilidade da banca "precisa de ser resolvida o quanto antes". O Presidente da República considerou que o documento foi elaborado com números “recolhidos há algum tempo”, não revelando alterações significativas.

“Acho que o relatório da OCDE vem na linha da posição anterior da OCDE, portanto é um relatório feito com números recolhidos há já algum tempo e que aponta para no fundo uma linha de continuidade relativamente às previsões da OCDE quanto ao crescimento, quanto ao emprego e quanto à balança de pagamentos.”

“Não tem alterações significativas”, acrescentou o chefe de Estado.

Marcelo sublinhou que Portugal está "a dois passos de um momento importante para a consolidação da banca portuguesa" que é a venda do Novo Banco e a resolução em simultâneo do problema dos ativos problemáticos.

"Aquilo que foi uma preocupação no ano anterior e no começo deste ano foi-se compondo, está-se a compor e se há coisa que nós lamentamos é que a troika não tenha descoberto isso há mais tempo. Porque se tem descoberto isso há uns quatro, cinco anos tinha facilitado muito essa decisão", defendeu.

Na opinião do Presidente da República, “mais vale tarde do que nunca” e ainda bem que as instituições internacionais descobriram que era “um problema”.

“Tinha-se evitado uma parte do problema se tem tido essa descoberta um bocadinho antes", reiterou.

O chefe de Estado considerou que a trajetória económica em Portugal "está correta", mas alertou que é preciso fazer "mais e melhor", "com maior rapidez e de forma mais clara".

"O problema é fazer o que se tem feito mais e melhor. A trajetória está correta. É preciso fazer isso ainda com maior rapidez e de forma mais clara", pediu.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou que, nos contactos internacionais que manteve, muita gente dizia há um ano que não iria ser possível ter um défice abaixo dos 3%, nem um crescimento económico, mesmo que lento, ou até aumentar as exportações.

"Hoje começam a dizer: ‘ainda é pouco, tem que ser mais, mas está a ser possível e nós não imaginávamos'", relatou.

O Presidente da República elencou o que está a ser feito, com "um défice claramente abaixo dos 3%” e a ir “diminuindo de ano para ano" e "um saldo primário sem juros” que vai melhorando. Já em relação à melhoria da balança de pagamentos, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que esta questão "pode e deve ser mais rápida", apesar de ir havendo evolução.

"Um crescimento maior tem de ser muito mais rápido, mas vai havendo", avisou ainda.