Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar a polémica em torno do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. O Presidente da República sublinhou que continua a fazer tudo "no sentido de estabilizar e consolidar o sistema financeiro".

"Continuamos a fazer tudo, e o Presidente continua também, dentro do seu papel constitucional, a fazer tudo no sentido de estabilizar e consolidar o sistema financeiro."

O chefe de Estado destacou a importância da "consolidação do sistema financeiro" para que haja "investimento", "exportações" e, consequentemente, "crescimento da economia".

"É nisso que estamos a trabalhar todos e a trabalhar bem. Foi um ano de trabalho e ainda teremos pela frente meses de trabalho."

Questionado pelos jornalistas se o governador tem condições para continuar à frente do Banco de Portugal, Marcelo recusou entrar em pormenores, preferindo salientar que é bom que o país tenha "instituições financeiras fortes".