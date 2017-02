O Presidente da República considerou esta sexta-feira que a Comissão Europeia ter admitido a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo "encheu a tarde", o que significa que os cinco anos de sacrifício dos portugueses "valeram a pena".

"Hoje foi uma tarde que correu muito bem, porque em primeiro lugar percebi que Portugal está no caminho de sair do processo por défice excessivo e isso é muito bom. São cinco anos de sacrifício dos portugueses que valeram a pena, se se confirmar, mas o simples facto de haver sinais da parte da Comissão Europeia foi bom, encheu a tarde", respondeu aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa, à margem da apresentação da 6.ª edição do Manual de Direito Constitucional, de Jorge Bacelar Gouveia.

O chefe de Estado tinha sido questionado sobre o porquê de hoje ter recebido o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ao almoço, antes da audiência com a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, tendo respondido apenas: "como era de esperar correram muito bem e portanto olhe, foi uma tarde em cheio para preparar o fim de semana".

Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a explicar aos jornalistas o motivo desta decisão.

"Foi muito agradável. Permitiu-me retribuir ao senhor Presidente da Assembleia da República sucessivos convites para almoços, permitiu-me também com a senhora presidente do CDS-PP ouvir o que ela tinha para me dizer, mais uma vez. Tenho-a recebido várias vezes. Mas correu muito bem. O balanço das duas conversas foi muito bom", disse apenas, saindo depois da livraria onde decorreu a apresentação do livro, sem responder a mais perguntas.

Marcelo Rebelo de Sousa optou por receber Ferro Rodrigues quando este chegou ao Palácio de Belém, cerca das 13:15, e também se deslocou à Sala das Bicas para se despedir do presidente do parlamento, na sua saída, cerca de uma hora e dez minutos depois.

Depois deste almoço recebeu, também no Palácio de Belém, a líder do CDS-PP numa audiência em que Assunção Cristas tinha anunciado que pretendia "denunciar" os problemas com os direitos das minorias no parlamento.

À saída, aos jornalistas, a líder centrista disse que cumpriu hoje a intenção de "deixar o registo" ao Presidente da República das preocupações sobre a "restrição inadmissível do exercício dos direitos da oposição" no Parlamento.

O vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo Euro e Estabilidade, Valdis Dombrovskis, considerou hoje que Portugal tenderá a sair do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) se as tendências positivas se confirmarem, nomeadamente nas estatísticas oficiais de abril.