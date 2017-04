Está previsto que o roaming - custos adicionais nas chamadas de telemóvel, nas SMS e na navegação na Internet - acabe no espaço da União Europeia a partir de 15 de junho. Mas os cidadãos que vivem em Portugal e noutros países do sul da Europa, onde o turismo está em grande, podem sair prejudicados.

É que devido à intensidade de utilização, os operadores de telecomunicações vão ter de fazer fortes investimentos no reforço da rede, o que deverá levar a um aumento de preços dos serviços ditos normais. Ou seja, nas comunicações internas a fatura vai ficar mais cara. É pelo menos essa a conclusão de um estudo da Altran, que vem citado hoje na edição do Diário de Notícias.

Ironia do destino?

Ora, serão as pessoas do sul da Europa, com menores rendimentos e que também por isso, viajam menos, que vão pagar mais caro nas tarifas de dados domésticos em benefício dos cidadãos da outra Europa, mais rica.

O rendimento per capita dos países recetores de turismo na Europa é inferior aos do norte. Na Holanda, por exemplo, o rendimento médio anual é de 40.000 euros. Em Portugal, é de 17.300 euros.

Dito de outra forma, são as pessoas com menores rendimentos que irão subsidiar o acesso aos serviços digitais de pessoas com elevados rendimentos.

É o reverso da medalha. Certo é que o crescimento do turismo está imparável, como são imparáveis as chamadas, as mensagens, o acesso à internet e a toda a hora a partilha de selfies.

Tão certo como dois mais dois serem 4 quatro, as operadoras vão ter de reforçar a rede para dar resposta.

Podem talvez puxar pela criatividade e oferecer novos pacotes com tarifários diferenciadores, para dispersarem os custos. Mas, no fim, serão sempre os utilizadores a pagar a fatura.

O Conselho da UE indicou, em fevereiro, os termos do acordo quanto a um preço máximo a retalho, que as operadoras podem cobrar umas às outras pelo roaming.

0,032 euros por minuto, em vez doas atuais 0,05 euros, para as chamadas de voz em roaming

0,01 euros (menos um cêntimo) para as mensagens escritas (SMS)

