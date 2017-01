A Lufthansa vai contratar mais de 3.000 novos funcionários ao longo deste ano de 2017. O grupo alemão, que tem várias companhias aéreas, precisa sobretudo de assistentes de bordo.

Só a própria Lufthansa, a companhia aérea de bandeira, irá contratar 1.400 assistentes de bordo para as placas giratórias de Frankfurt e Munique de um total de 2.200 novas contratações pelas companhias aéreas do grupo todo.

Precisa, também, de pessoal para outros departamentos. A Lufthansa Technik, por exemplo, planeia recrutar 450 novos funcionários para diferentes localizações. Austrian Airlines precisa de mais 300 novos funcionários de cabine, check-in e para a equipa do cockpit.

LH Group hires more than 3,000 new employees in 2017. 2,200 flight attendants will be contracted at Group airlines. https://t.co/M6E2mwgPsx pic.twitter.com/zC5la5D3cv — Lufthansa News (@lufthansaNews) 4 de janeiro de 2017

No comunicado em que faz o anúncio, a empresa indica que recebeu mais de 100 mil candidaturas no ano passado. O grupo conta atualmente, no total, com 37.000 trabalhadores.

Os mais jovens vão ter formação. A empresa fala em 250 pessoas a começar estágio, sendo que estão ainda disponíveis nove cursos superiores e 34 programas de formação profissional: fabricante de ferramentas, assistente de tráfego aéreo, profissional de catering, especialista de serviços de logística.

Quem quiser candidatar-se pode fazê-lo através do site que a companhia tem para o efeito.