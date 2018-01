O grupo espanhol Bankinter fechou 2017 com um lucro de 495,2 milhões de euros, mais 1% do que no ano anterior, com a operação em Portugal a contribuir com 22,9 milhões de euros.

Num comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o Bankinter, que em 2016 comprou a operação do Barclays em Portugal, obteve um lucro de 495,2 milhões de euros no conjunto do ano passado, ligeiramente acima (1%) dos resultados líquidos positivos de 490,1 milhões de euros que tinha obtido em 2016.

No primeiro exercício completo em que os seus resultados são consolidados no grupo, o Bankinter Portugal contribuiu, em termos líquidos, com 22,9 milhões de euros para o lucro do grupo.

De acordo com a informação prestada ao regulador espanhol, excluindo o negócio em Portugal, o Bankinter teria tido um lucro de 472,3 milhões de euros em 2017.