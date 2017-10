A cadeia de retalho de vestuário Primark abre hoje a sua décima loja em Portugal, em Loulé, e já emprega mais de 1.000 pessoas em permanência no país, disse à Lusa o diretor Geral da Primark Iberia.

A cadeia de origem irlandesa, que abriu a sua primeira loja em Portugal há oito anos, na capital, possui agora dez lojas no país, com a inauguração da loja de Loulé, a primeira no território com um conceito mais moderno e que abre portas no centro comercial Mar Shopping, aberto ao público a partir de hoje.

Sem querer anunciar os seus projetos de expansão e a abertura de novas lojas no país ou revelar aquela que mais vende, o diretor Geral da Primark Iberia, Stephen Mullen, adiantou apenas que a marca é "a número um em volume", ou seja, é aquela que mais unidades vende em Portugal.

"Posso dizer-lhe que há mais oportunidades para nós na Europa", disse aquele responsável, lembrando que a rede de lojas já se expandiu para os Estados Unidos, em 2015, possuindo atualmente oito lojas naquele país.

Um dos maiores desafios para a companhia, quando quer abrir uma nova loja, é encontrar a localização para implantar uma unidade de grande dimensão, o que "é difícil", observou.

Quanto ao perfil do consumidor da Primark, Stephen Mullen referiu que se trata de um "mercado muito diversificado", uma vez que a cadeia oferece roupa para mulher, homem e criança, assim como acessórios, calçado, produtos de beleza e para o lar.

A nova loja de Loulé, que é agora a maior do país, com uma área de 4.460 metros quadrados assenta num conceito mais moderno, oferecendo acesso gratuito a ‘wi-fi’ e três áreas de descanso.

Stephen Mullen reconheceu que não foi fácil recrutar funcionários para a loja, sendo que muitos dos novos colaboradores foram encontrados em coordenação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

As outras nove lojas Primark portuguesas localizam-se em Lisboa (3), Almada, Porto (2), Coimbra, Portimão e Braga.

A Primark tem 347 lojas em onze países e mais de 70.000 funcionários, sendo no Reino Unido, onde a primeira loja abriu em 1974, o local onde se concentram mais lojas (182), seguido de Espanha (44) e Irlanda (37), país onde nasceu a rede, em 1969.

O Mar Shopping, situado entre Loulé e Faro, abre hoje ao público com 110 lojas e está inserido num complexo comercial que inclui uma loja Ikea, inaugurada este verão, e um ‘outlet’ com abertura prevista até ao final do ano.

O novo centro comercial, o maior do Algarve, representou um investimento de 200 milhões de euros.