Novo protesto dos lesados do BES marcado para esta manhã com uma manifestação no Porto, na avenida dos Aliados.

Um grupo de lesados concentra-se no Porto para exigir receber a totalidade do dinheiro através da provisão criada para reembolsar clientes.

É já o terceiro protesto deste ano e está marcado para as 11:00 nas imediações do balcão do Novo Banco e do Banco de Portugal, nos Aliados.

Os clientes do antigo BES alertam que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários "não honrou o que disse ao aprovar um fundo para indemnizar os lesados do Banco Espírito Santo".

Dizem que a indemnização só cobre entre 50 e 75% do dinheiro perdido.