O Governo congratulou-se por ter conseguido baixar em 2018 o preço da eletricidade pela primeira vez em 18 anos e também por ter reduzido em 1,4 mil milhões de euros a dívida às empresas do setor elétrico.

“Este ano baixámos pela primeira vez ao fim de 18 anos o preço da eletricidade em Portugal e conseguimos reduzir a dívida tarifária” em 1,4 mil milhões de euros, disse, em Madrid, o secretário de Estado da Energia à agência Lusa.

Jorge Seguro Sanches acrescentou que o Governo está “muito satisfeito” por estar a dar “sustentabilidade ao sistema”.

Segundo o secretário de Estado, quando o executivo iniciou funções, a “dívida tarifária, aquilo que o Governo devia às empresas, estava avaliado pelo regulador em mais de cinco mil milhões de euros” e o que está “projetado para 2018 é pouco acima de 3,6 mil milhões de euros”.

Jorge Seguro Sanches explicou que a redução foi conseguida “graças a uma política rigorosa” de controlo de custos implementada pelo Governo e executada, no que respeita à tarifa, pelo regulador.

“Conseguimos reduzir 1,4 mil milhões de euros durante este período [2015 a 2018], o que significa que devemos menos, temos de fazer menos amortizações e pagar menos juros”, resumiu o secretário de Estado da Energia, acrescentando que a taxa de juro da dívida tarifária baixou de “mais de 6% em 2012” para os atuais 1,49%.

A agência de classificação de risco de crédito Moody’s divulgou que prevê que o défice tarifário da eletricidade em Portugal deverá diminuir este ano para 2,0% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 2,5% de 2017, beneficiando das melhores condições macroeconómicas e da descida da dívida acumulada.

A empresa estima que em Portugal e Espanha o rácio da dívida tarifária da eletricidade sobre as receitas anuais do mercado regulado continue a diminuir, situando-se nos 95-105% no final de 2018, na sequência da descida da dívida para “níveis sustentáveis”.

Contudo, refere, esta desalavancagem será feita em Portugal “a um ritmo mais elevado” do que em Espanha, onde o peso do défice tarifário elétrico no PIB deverá recuar dos 1,9% de 2017 para 1,6% este ano.

“Aquilo que não consegui entender quando iniciei funções é ter encontrado a dívida tarifária mais alta da Europa em termos ‘per capita’ e o preço da eletricidade mais caro em termos de paridade de poder de compra da Europa”, disse Jorge Seguro Sanches.

O secretário de Estado da Energia admitiu que o Governo “tem exigido muito às empresas”, mas considerou que as “empresas também percebem” que, se o sistema for “mais sustentado” do ponto de vista financeiro, “também vai ser bom para elas, porque as regras serão mais claras e haverá mais concorrência”, o que é bom para todos.