O presidente da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, afirmou esta quinta-feira que "acredita muito" no primeiro-ministro, António Costa, apesar de ter "muitas dúvidas" sobre a coligação e que, para si, o novo líder do PSD, Rui Rio, "ainda é um desconhecido".

Questionado sobre se estava contente com a prestação do atual Governo, durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados do grupo Jerónimo Martins em 2017, o presidente e administrador-delegado da dona do Pingo Doce afirmou: "Eu acredito muito no dr. António Costa, mas não acredito muito na coligação".

E repetiu: "Tenho muitas dúvidas na coligação, mas acredito muito no primeiro-ministro".

Colocado perante a escolha entre António Costa e o novo líder do PSD, Rui Rio, o gestor elegeu o primeiro-ministro.

Eu acredito no dr. António Costa, mais que no Rui Rio, também, tenho de lhe confessar", disse, em resposta à questão de um jornalista.