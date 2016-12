O presidente do Bundesbank pediu hoje que se analise minuciosamente a situação do banco italiano Monte dei Paschi di Siena e recordou que o uso de fundos públicos para resgate bancário só deve ser contemplado "como último recurso".

As novas regras europeias dão prioridade "à proteção do contribuinte" enquanto os investidores devem "assumir a sua responsabilidade", apontou Jens Weidmann em declarações ao jornal Bild.

"Os fundos públicos só são contemplados como último recurso", afirmou o presidente do banco central alemão, considerando que no caso do banco italiano há "muitas questões em aberto."

Recorde-se que o governador do Banco da Itália, Ignazio Visco, afirmou na semana passada que as instituições nacionais e europeias estão empenhadas em encontrar soluções para os problemas dos bancos do país que precisam de ajuda.

"As dificuldades de alguns bancos estão a ser tratadas com o máximo empenho não só dos próprios bancos, mas também das autoridades nacionais e europeias, que estão a identificar onde são necessárias soluções razoáveis e satisfatórias num contexto regulamentar complexo e variado", afirmou Visco na apresentação de um livro em Roma, citado pela Reuters.