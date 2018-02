Os recibos verdes são um caso à parte quando o tema é declaração de IRS, mas este ano é bom que comece já a programar a entrega de 2019 porque há mudanças ao nível da tributação. A fiscalista, Marta Guadêncio, explicou quais, no espaço da Economia24 do "Diário da Manhã" da TVI.

O que é o regime siplificado?

Este regime, que está em vigor desde 2001, tem por objetivo simplificar a tributação dos rendimentos dos profissionais liberais e empresários em nome individual.

A quem se aplica o regime simplificado?

Aplica-se aos titulares de rendimentos da categoria B (profissionais liberais) que tenham rendimentos anuais inferiores a 200 mil euros e que não tenham optado pelo regime da contabilidade organizada.

Aplica-se, por exemplo, a médicos, arquitetos, tradutores e jornalistas.

Como eram tributados os titulares de rendimentos da categoria B?

Os rendimentos tributáveis destes contribuintes resultavam da aplicação do coeficiente de 0,75 ao valor bruto dos seus rendimentos anuais. Portanto, presumia-se que 25% dos rendimentos destes trabalhadores eram despesas da atividade, não sendo necessário demonstrar que as mesmas haviam sido realizadas.

Portanto, um médico que tivesse ganho 30 mil euros num ano, teria como rendimento tributável 22,5 mil euros (presumindo-se que havia tido despesas de 7,5 mil euros).

O que mudou com o Orçamento do Estado para 2018?

A presunção de despesas será de apenas 10% (e não 25%). Os 15% restantes terão de ser comprovados através de faturas.

Assim, um médico que, em 2018, tenha 30 mil de rendimento bruto, pode deduzir 10% de forma automática (3 mil euros), mas os restantes 15% de dedução (4,5 mil euros) terão de ser suportados por faturas relativas à aquisição de bens e serviços.

Estas alterações afetam todos profissionais liberais, independentemente do valor dos seus rendimentos?

Não, afetam apenas os profissionais liberais com rendimentos superiores a 27.360 euros.

Que despesas são consideradas?

Podem ser deduzidas despesas com pessoal e encargos a título de remunerações, rendas de imóveis (contratos comunicados à Autoridade Tributária), 1,5% do Valor Patrimonial Tributável (VPT) do imóvel afeto a atividade empresarial ou profissional, despesas com consumíveis, comunicações, rendas de viaturas, seguros, quotizações profissionais e deslocações - utilizadas, bem entendido, no âmbito da atividade profissional. As despesas mistas são consideradas em 25%.

Estas despesas devem constar de faturas identificadas no portal das Finanças, exceto aquelas que tenham sido realizadas fora de Portugal.

Se só passa recibos verdes também tem que ir ao portal da Finanças validar as faturas?

Já têm que ir. Aliás quando faz a validação das faturas no portal, desde logo tem uma coluna que pergunta se a despesa é dentro ou fora da atividade profissional. Se é no âmbito da atividade profissional não conta para algumas das outras deduções à coleta. Se não é, conta mas não para as profissionais.

Então as que conta para efeitos de recibos verdes são só as que são feitas no âmbito da atividade profissional?

Sim.

Estas alterações traduzem-se num aumento do IRS?

Para quem tenha rendimentos anuais de valor superior a 27.360 euros e não disponha de despesas relacionadas com a atividade, sim, haverá um aumento significativo do IRS a pagar.

Estas alterações penalizam, por exemplo:

• Médicos que apenas sejam remunerados pelas consultas que realizam mas não suportam despesas com o consultório;

• Advogados/arquitetos que trabalhem em sociedades;

• Trabalhadores independentes que trabalhem a partir de casa mas não tenham afetado o imóvel à sua atividade profissional.

Que outras questões levantam estas alterações?

Estas alterações vêm criar um regime que deixa de ser simplificado para passar a ser complicado e burocrático. Antecipa-se que, em 2020, aumentem as situações de litígio com a AT. Vai haver muitas dúvidas quanto às despesas dedutíveis, a relação das despesas com a atividade, a imputação das despesas caso o profissional tenha mais de uma atividade.