Os sindicatos que representam trabalhadores das empresas do Grupo Infraestruturas de Portugal (IP) vão entregar um pré-aviso de greve para 12 de março, para reivindicar o aumento intercalar dos salários, anunciou hoje a Fectrans.

Em comunicado, a Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações afirma que “na reunião de hoje de negociação do ACT [Acordo Coletivo de Trabalho] das empresas do grupo IP (IP – Infraestruturas de Portugal; IP- Telecom; IP – Engenharia e IP – Património), a administração não apresentou qualquer resposta positiva à reivindicação sindical de aumento intercalar dos salários”.

Neste contexto, “as organizações sindicais, que mantêm uma proposta de negociação conjunta com as empresas, decidiram entregar um pré-aviso de greve para estas empresas, para o próximo dia 12 de março, entre as 00:00 e as 24:00”, lê-se no comunicado.

A IP é a empresa pública que resulta da fusão entre a Rede Ferroviária Nacional – REFER e a EP - Estradas de Portugal.