A Metro do Porto já escolheu os projetistas para as novas linhas, cujos trabalhos de estudo e conceção, adjudicados por 3,3 milhões de euros, arrancam em janeiro, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a empresa refere que o relatório final do júri do concurso foi entregue na quarta-feira ao Conselho de Administração, que o validou, acrescentando que a formalização dos contratos com os projetistas acontecerá nos próximos dias.

O projeto da nova Linha Rosa (G) foi adjudicado ao consórcio formado pela SENER, CJC e NSE, no valor de 1,82 milhões de euros, e o prolongamento da Linha Amarela (D) às empresas LCW, Amberg Engineering e GRID, por 1,47 milhões de euros, revela.

A Linha Rosa (G), terá uma extensão de 2,5 quilómetros e quatro estações subterrâneas - que vão ser projetadas por Eduardo Souto Moura, o arquiteto responsável pelo desenho da primeira fase do Metro -, e vai assegurar a ligação entre São Bento, Cordoaria/Hospital de Santo António, Galiza/Centro Materno-Infantil e Casa da Música/Rotunda da Boavista.

A SENER, CJC e NSE deverão entregar o estudo prévio, avaliação de impacto ambiental, declaração de impacto ambiental e projeto de execução num período máximo de 330 dias, sustenta a Metro do Porto.

O prolongamento a sul da Linha Amarela compreende a ligação de Santo Ovídio a Vila d’Este, servindo o Hospital de Gaia, numa extensão de 3,2 quilómetros e incluindo três novas estações.

O prazo que as empresas LCW, Amberg Engineering e GRID têm para a execução deste projeto e para obtenção de declaração de impacto ambiental é de 270 dias, sustenta.

A empresa explica que de um total de 12 concorrentes, seis consórcios haviam ficado, em meados de novembro, pré-qualificados para desenhar as duas novas linhas.

O valor de referência para este concurso era de 4,7 milhões de euros (2,6 milhões de euros para o projeto da Linha Rosa e 2,1 milhões de euros para a Linha Amarela), sendo que as propostas vencedoras totalizam cerca de 3,3 milhões de euros, menos 1,4 milhões de euros do que o traçado.

“Com o desenvolvimento dos projetos a decorrer ao longo de 2018, o lançamento dos concursos para as empreitadas de construção da Linha Rosa e da extensão da Linha Amarela sucederá no final desse mesmo ano, de modo a que as obras arranquem, no Porto e em Vila Nova de Gaia, nos primeiros meses de 2019 e venham a ficar concluídas em 2022”, adianta a empresa.

Segundo a Metro do Porto, as novas linhas vão servir, diariamente, mais de 33 mil pessoas.

O investimento global nesta fase de expansão da rede do Metro ronda os 290 milhões de euros.