A Associação Industrial do Minho (AIMinho) enfrenta um “um problema gravíssimo de tesouraria”. É o próprio presidente que o admite, António Marques, que culpa o Estado por esta situação. A notícia veio a público hoje, depois de se saber que o Novo Banco pediu a insolvência da empresa.

Este responsável diz não ter recebido nenhuma notificação nesse sentido, as admite que a situação financeira da empresa é complicada.

A AIMinho tem, neste momento, um problema gravíssimo de tesouraria, que resulta do desfasamento entre aquilo que temos de pagar e aquilo que não nos pagam”.

A TVI apurou que, em causa, estarão programas de apoio que foram rubricados entre a associação e o Estado e nunca chegaram a ser saldados.

O presidente da Aiminho especificou à Lusa que, no decorrer da primeira quinzena de abril, a associação irá mover uma ação contra o Estado, para exigir o pagamento da alegada dívida de milhões de euros. O mesmo resonsável não quis especificiar o valor, sublinhando apenas que a dívida é “robusta”.

Apesar da gravidade da situação, António Marques acredita quese resolverá “a curtíssimo prazo”, “quando as coisas forem normalizadas com o Estado”.

"Além disso, e se se chegasse a isso, nós temos um património que responde por toda a atividade da AIMinho”, disse ainda, enfatizando que só os seus centros empresariais de Braga e de Viana do Castelo poderão valer cinco milhões de euros.

Os principais credores da AIMinho são a Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco.

Há pouco mais de uma semana, a AIMinho apresentou, no Tribunal de Comércio de Famalicão, um Processo Especial de Revitalização.

O objetivo é tentar negociar taxas de juro “compatíveis” e prazos de pagamento “aceitáveis”.

Financiamos a nossa atividade com base em empréstimos, para sustentar contratos que temos com o Estado para o desenvolvimento de projetos. Quando o Estado não paga, é natural que entremos em incumprimento com os bancos”.