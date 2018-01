O desemprego foi caindo ao longo de todos os meses de 2017, com exceção de novembro. O ano terminou com 404.800 desempregados inscritos, o número mais baixo desde outubro de 2008, segundo os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional remetidos às redações pelo Governo.

Estamos a falar de pouco menos de meio milhão de pessoas sem trabalho em Portugal, um valor ainda elevado, mas o Ministério do Trabalho destaca, em comunicado, que 78.800 pessoas saíram das estatísticas negras face ao final de 2016 (em percentagem são 16,3%).



O desemprego registado nunca diminuiu tanto no espaço de dois anos. O desemprego diminuiu em cadeia todos os meses do ano (com exceção do mês de novembro em que se manteve estável) a um ritmo médio de -1,8%, o que significa que, em média, saíram do desemprego 8.200 pessoas por mês ao longo do ano passado".

O desemprego jovem baixou, mas ainda há 44.400 pessoas desta faixa etária que não têm emprego. Comparando com 2016, 10.900 arranjaram trabalho.

O decréscimo em cadeia do desemprego é maioritariamente explicado pela saída do desemprego de jovens, pessoas à procura do primeiro emprego e com qualificações de nível secundário e superior".

Quanto ao desemprego de longa duração, o número de desempregados inscritos há 12 meses ou mais baixou para 193.000, "o valor mais baixo desde dezembro de 2009 e que representa uma redução de 38.600 pessoas face ao final de 2016", destaca a mesma nota do ministério liderado por Vieira da Silva.

Setor da construção é o que mais recupera

O desemprego baixou em todas as regiões do país, sobretudo no Norte (-15,7% ou 31.600 pessoas que conseguiram arranjar trabalho) e Lisboa (-17,2% ou 42.300 pessoas). No total, estas duas regiões representam 71% da redução homóloga do desemprego.

Todos os setores de atividade viram melhorias, com a maior redução homóloga a registar-se no setor da construção. Neste setor tão fustigado pela crise, o desemprego recuou 27,9% no final de 2017 (menos 12.300 mil desempregados).

A construção teve um contributo de 18% para a redução global do desemprego. No caso do alojamento, restauração e similares foi 9%, com 20.000 empregos criados.

Registaram-se aumentos pontuais do desemprego entre homens, adultos, com níveis de qualificação mais baixos, no Algarve

(+11,8%) e na Madeira (+1,4%). Aconteceu, também, em alguns setores de atividade (nem todos com padrão típico de sazonalidade).

Redução do desemprego em 2017 comparando com 2016