A taxa de desemprego caiu para 10% em fevereiro, segundo a estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística. Só se recuarmos a 2009 é que encontramos uma taxa semelhante, uma vez que nos anos da troika chegou a superar os 16% na contabilização anual.

Os dados hoje conhecidos apontam para que 7.700 pessoas tenham deixado de contar para as estatísticas negras entre janeiro e fevereiro. Compando com os três meses anteriores, é uma melhoria de 5%.

Seja como for, há ainda, em Portugal, de cerca de 510 mil pessoas sem trabalho. Já empregadas estavam em fevereiro 4,6 milhões de pessoas, segundo a indicação dada pelo INE ainda sobre o balanço do ano passado.

O número de pessoas com trabalho aumentou no caso dos homens (0,3% ou 7.900 pessoas) e no caso dos adultos em geral (25 a 74 anos) (0,1%; 5.200 pessoas).

Já mais mulheres, pelo contrário, perderam os seus empregos (0,1% ou 2.600 pessoas). No caso dos jovens entre os 15 e os 24 anos, a taxa manteve-se praticamente inalterada.

Estatísticas finais existem já para janeiro: a taxa situou-se em 10,1%, uma revisão para melhor em relação à última estimativa (10,2%); daí em fevereiro se ter dado uma descida, ligeira, de 0,1 pontos percentuais.

A verdade é que muito do trabalho que existe é precário. Aliás, o relatório do grupo de trabalho criado pelo PS e Bloco de Esquerda, com o Governo, sobre o assunto - que hoje é também notícia - revela que Portugal é dos países com mais pessoas sem vinculo permanente a trabalhar na Europa.