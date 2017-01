Depois de ter crescido acima das perspetivas em 2016, o investimento empresarial deverá desacelerar este ano. É o que revela o Inquérito de Conjuntura ao Investimento hoje divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística-

No ano passado, o investimento aumentou 6,5% e aquilo que as empresas antecipam é que desacelere para 3,8% durante o ano de 2017.

O balanço do último ano traduz “uma ligeira revisão em alta face às perspetivas reveladas no inquérito anterior (variação de 6,0%) e uma revisão mais acentuada face às perspetivas reveladas no inquérito de outubro de 2015 (variação de 3,1%)”, lê-se nas conclusões do inquérito revelado pelo INE.

No que diz respeito aos objetivos do investimento, perspetiva-se “uma redução da importância relativa dos investimentos orientados para a substituição, para a extensão da capacidade de produção e para outros investimentos, enquanto o investimento associado à racionalização e restruturação verá o seu peso relativo aumentar”.

As intenções dos empresários foram manifestadas na última edição do inquérito, que decorreu entre 01 de outubro de 2016 e 18 de janeiro de 2017.