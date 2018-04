Está a decorrer o prazo de entrega do IRS e é sempre bom recordar que, mesmo quando pagamos impostos, podemos ajudar.

A lista é vasta. São mais de duas mil entidades, desde as que prestam apoio aos refugiados, a crianças, mães, famílias carenciadas, idosos e a outras relacionadas com todo o tipo de animais, por exemplo.

É importante que saiba que esta lista tem o aval do Governo por isso está no Portal das Finanças.

Basta que entre na zona de Apoio ao Contribuinte: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pages/default.aspx

Escolha a opção IRS e no final encontrará a listagens de entidades autorizadas a beneficiar da consignação - Listagens de entidades autorizadas a beneficiar da consignação com processo deferido para 2017 e anos anteriores.

Aqui encontrará o NIF de cada entidade e, posteriormente, na sua conta pessoal no Portal, na folha de rosto do IRS – ponto 11 – encontrará o espaço para selecionar o tipo de entidade e colocar o NIF escolhido. Assim consignará 0,5% do imposto.

O prazo para entrega do IRS termina a 31 de maio. Na primeira semana, milhares de pessoas entregaram a declaração, embora o Ministério das Finanças ainda não tenha revelado o total de entregas desta primeira semana.

A fazer valer o compromisso do Governo – de reembolsos em cerca de 12 dias – os primeiros contribuintes deve receber o dinheiro já na próxima semana, se for caso disso.