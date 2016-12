A Câmara de Cascais informou, esta terça-feira, que os proprietários de prédios arrendados para habitação nas freguesias de Carcavelos/Parede, São Domingos de Rana e Alcabideche vão beneficiar de uma minoração de 20% da taxa de IMI.

A condição será aplicada apenas ao imposto de 2017, a cobrar em 2018.

Este benefício incidirá sobre imóveis com contrato de arrendamento em vigor, registados no Serviço de Finanças da área do prédio, afetos exclusivamente a habitação e devidamente registado na Caderneta Predial", sublinha a autarquia.