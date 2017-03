As exportações portuguesas dispararam 20% em janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2016. O Instituto Nacional de Estatística acaba de divulgar que a subida, em concreto, foi de 19,6%.

Já as importações também aumentaram - e mais do que os bens vendidos ao estrangeiro -, neste caso 22,3%.

O défice da balança comercial de bens situou-se em 941 milhões de euros em janeiro de 2017, representando um aumento de 252 milhões de euros face ao mês homólogo de 2016".

Se deixarmos de foram os combustíveis e lubrificantes, as exportações cresceram 17,1% e as importações 14,6%. E, nestas contas, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 535 milhões de euros, que corresponde a uma redução de 5 milhões de euros em relação a janeiro de 2016.

O que mais exportamos?

Em janeiro, todas as grandes categorias económicas tiveram um melhor desempenho do que há um ano. O INE destaca a melhoria nas exportações relacionadas com fornecimentos industriais (16%), material de transporte e acessórios (25%) e combustíveis e lubrificantes (59,7%).

Nas importações, "evidencia-se claramente o aumento verificado nos combustíveis e lubrificantes (+106%)", que é explicado pela importação de óleos brutos de petróleo.

Exportações para Angola são as que menos crescem

Entre os principais destinos das exportações portuguesas, só os bens vendidos a Itália é que baixaram. Espanha, Alemanha e França são os países onde houve mais aumentos.

Já Angola é agora o destino para onde as exportações menos crescem. Consequência visível disso é ter descido de 6ª para a 8ª posição no ranking dos países de destino dos bens vendidos por Portugal.

Também Marrocos substitui agora a China, a fechar o top 10.

Espanha +25,6% França +26,5% Alemanha +52,6% Reino Unido +21,1% EUA +26,2% Países Baixos +21,8% Itália -2,4% Angola +6,9% Bélgica +44,1% Marrocos +21,1%

Angola sai também do top 10 das importações

No que toca aos bens comprados lá fora, apenas Espanha (-4,8%) e Itália (-4,1%) apresentaram uma variação negativas nas compras feitas por Portugal.

Os restantes países registaram aumentos, destacando-se, sobretudo, as importações provenientes da Alemanha.

"Face à lista de 2015, os 10 principais países fornecedores em 2016 evidenciam uma alteração nas duas últimas posições, com a saída de Angola e dos Estados Unidos e a entrada, em sua substituição, da Rússia e do Brasil", nota o INE.

Espanha -4,8% Alemanha +22,6% França +18,5% Itália -4,1% Países Baixos +9,2% Reino Unido +6,6% China +11,5% Bélgica +11,5% Rússia +80,3% Brasil +24,1

Comparação mensal

Se tivermos por base a comparação com dezembro, as exportações cresceram 8%, "em resultado do aumento registado nas exportações Intra-União Europeia E dado que, nas exportações Extra-UE, se verificou uma redução".

Já com as importações, o cenário foi diferente: comparando com dezembro de 2016, registaram uma diminuição de 2,1%, "devido à evolução das importações provenientes da UE, já que as importações de países fora da UE registaram um aumento", explica o INE.