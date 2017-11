A edição deste ano da cimeira de tecnologia e empreendedorismo Web Summit gerou um impacto de pelo menos 300 milhões de euros em áreas como hotelaria e transportes, estimou hoje o Governo, admitindo um valor final superior.

De acordo com a governante, “o impacto real só poderá ser quantificado a médio prazo, porque este é um grande evento e tem repercussões duradouras, o que é excelente e, portanto, os 300 milhões de euros são uma subavaliação muito grande”.

Referindo-se a dados da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), falou num aumento de 20% na ocupação hoteleira nos dias do evento.

Segundo a organização da Web Summit, nesta segunda edição em Portugal participaram 59.115 pessoas de 170 países.

O evento decorreu entre 06 de novembro e 09 de novembro na zona do Parque das Nações.

Aludindo a “impactos mais qualitativos”, Ana Teresa Lehmann indicou ter observado “importantíssimos contactos […] neste enorme espaço de convergência entre empresas, investidores, ‘startups’, capitais de risco”.

A aposta do executivo foi a de promover “ligações entre ‘startups’ e grandes grupos e investidores”.

“As empresas com maior dimensão representam mercados imediatos aos quais as ‘startups’ podem vender os seus produtos e serviços”, enquanto estas companhias com potencial de crescimento rápido “não têm problemas de alguma rigidez que têm os grandes grupos e podem decidir mais rapidamente e são também mais facilmente disruptivas”, observou a responsável.