O preço dos imóveis no centro histórico de Lisboa aumentou 10% no segundo semestre de 2016 face ao semestre anterior, “continuando o percurso de clara valorização registado ao longo do ano”, revela o índice da Confidencial Imobiliário, uma empresa independente, especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado imobiliário.

No total do ano 2016, o preço dos imóveis subiu 19% quando comparado com o ano anterior”, revelou a consultora Confidencial Imobiliário, com base nos dados do Índice de Preços do Centro Histórico de Lisboa (IPCHL), que integra as freguesias lisboetas da Misericórdia, Santa Maria Maior e São Vicente.

De acordo com dados do índice, no primeiro semestre de 2016, o preço dos imóveis no centro histórico de Lisboa subiu 8%.

Esta tendência crescente verifica-se já há cinco semestres sem interrupção, resultando numa subida de 46% nos preços nos últimos dois anos (no acumulado entre o segundo semestre de 2014 e o segundo semestre de 2016)”, salienta a Confidencial Imobiliário.

Valorização mais rápida

Segundo o índice IPCHL, o centro histórico lisboeta tem valorizado “a um ritmo mais elevado do que a totalidade da cidade de Lisboa”, que nos dois últimos anos apresentou uma valorização acumulada de 36% nos preços do imobiliário.

Em 2016, foram transacionados 2.267 imóveis no centro histórico de Lisboa, “num volume de investimento ligeiramente acima dos 700 milhões de euros”, indicou a Confidencial Imobiliário.

A consultora e analista do mercado imobiliário esclarece que o volume de investimento apurado inclui a venda de prédios e de frações, reabilitados ou por reabilitar, nas áreas de habitação, retalho e serviços.