O fundo de investimento saudita MEFIC Capital e a gestora inglesa de ativos imobiliários Round Hill Capital vão investir 100 milhões de euros num projeto imobiliário em Paranhos, Porto, que inclui residências para estudantes, apartamentos, hotel, comércio e escritórios.

Segundo adiantaram à agência Lusa os responsáveis do projeto, os trabalhos arrancam no terceiro trimestre deste ano num terreno de 7,8 hectares já adquirido e adjacente ao Campus da Universidade do Porto, em Paranhos, no quarteirão entre as ruas Nova do Tronco, da Telheira e do Amial.

O projeto, cujo desenvolvimento tem a duração prevista de quatro anos e meio, inclui 1.200 acomodações para estudantes e 200 apartamentos residenciais, para além de um hotel, espaços para escritórios, um mercado, um supermercado, estacionamentos e jardim.

De acordo com os promotores, o terreno será incluído no Porto Innovation District, uma iniciativa entre a Câmara Municipal do Porto e as universidades, faculdades, escolas de negócios, hospitais, institutos e centros de pesquisa para a promoção da inovação e do empreendedorismo do Porto.

A MEFIC Capital é uma empresa de serviços financeiros registada na Capital Market Authority da Arábia Saudita, enquanto a Round Hill Capital se apresenta como empresa especialista em investimento, desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários.

Citado num comunicado, o fundador e presidente do conselho de administração da Round Hill Capital, Michael Bickford, refere que “há vários anos” que a empresa está “a analisar o mercado português” e admite continuar “atento a novos investimentos em Portugal, com características de valor semelhantes”.

Até porque, considera, o país está “atualmente a beneficiar de tendências macroeconómicas positivas, indicadores sólidos na oferta/procura no segmento da residência para fins académicos, hotelaria, propriedade residencial e um ambiente de investimento positivo”.

Já o administrador e diretor executivo da MEFIC Capital, Ibrahim A. Al Hedaithy, congratula-se com o facto de o primeiro investimento da empresa fora da Arábia Saudita ter sido feito em Portugal, cujos “valores de integridade e profissionalismo” elogia.