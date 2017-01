A bolsa portuguesa abriu em baixa – é a quinta sessão de perdas - e segue assim, com o PSI20 a descer 0,68% para 4.587,70 pontos. Numa sessão em que, segundo o Negócios, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP - vai ao mercado emitir 3 mil milhões de euros em dívida sindicada a 10 anos.

Ontem a Bloomberg referia que BBVA, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Novo Banco e Société Générale são os bancos que o IGCP contratou para realizar a a primeira operação do ano. Hoje os juro da dívida portuguesa a 10 anos voltaram a subir acima da barreira dos 4%.

Na Europa também há sinais negativos mas a tendência não é clara, já que domina a expetativa em relação à conferência de imprensa que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai dar abordando temas quentes, concretamente, a sua posição em relação ao comércio com a China. Uma expetativa que se sobrepõe esta manhã ao fato de o índice das empresas tecnológicas nos Estados Unidos, Nasdaq, ter tocado ontem um novo máximo, e de as ações asiáticas subirem para máximos de dois meses.

A esta hora é o BCP que volta a marcar o ritmo do principal índice nacional ao descer 4,34% para 0,883 euros, depois de ontem atingir um mínimo nos 0,87 euros por ação.

Segundo os analistas, citados pela Reuters, é o ajuste do título ao desconto do aumento de capital, de até 1.332 milhões de euros, anunciado segunda-feira.

Em comunicado o BCP disse que o preço de subscrição das ações no âmbito do aumento de capital foi fixado em 0,094 euros por cada título, que compara com os 1,0412 euros por ação no fecho de segunda-feira, antes do anúncio. Ou seja, o preço de subscrição representa um desconto de aproximadamente 38,6% face ao preço teórico ajustado ex-right [sem direitos associados].

O BCP pretende utilizar as receitas do aumento de capital para reembolsar integralmente o Estado. Está por reembolsar o montante de 700 milhões, na sequência do reembolso de 50 milhões em 30 de dezembro de 2016.

A chinesa Fosun já deu uma ordem para reforçar a sua posição para 30% dos atuais 16,7% que detém na instituição liderada por Nuno Amado.

"A emissão vai reforçar substancialmente a posição de capital (...) a emissão será fortemente diluitiva", disseram os analistas do Jefferies à Reuters, que cortaram o preço alvo para 1 euro, de 1,2 euros antes.

"Pontos de interrogação permanecem sobre questões do balanço (...) os níveis de cobertura do BCP continuam reduzidos", acrescentaram.

Para o BPI e Montepio o dia também é de perdas. Afinal, a indecisão em torno do futuro do Novo Banco acaba por abalar todo do setor.

Mas há mais sinais negativos na bolsa lisboeta. Aliás, só Mota- Engil e Semapa tentam o verde.

Na energia, a REN é líder nas quedas, ao descer 1,26% para 2,574 euros. Nas telecomunicações a NOS segue destaca a perder 1,16% para 5,353 euros.