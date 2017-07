A presidente da agência que gere a dívida pública, Cristina Casalinho, disse hoje no parlamento que há investidores a posicionarem-se para comprar de futuro obrigações de Portugal, antecipando a saída de 'lixo' do 'rating' da República.

"Notamos que alguns investidores acham que a nova possibilidade parece sólida, alguns posicionam-se considerando que [o 'rating'] de Portugal regressará num intervalo aceitável ao grau de investimento", afirmou hoje Cristina Casalinho, em audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa​ (COFMA).

Em causa está a passagem a grau de investimento, saindo do grau especulativo ou 'lixo', da notação financeira da dívida pública portuguesa, isto depois da agência Fitch (uma das três principais agências de 'rating' mundiais) ter em junho melhorado a perspetiva da dívida para positiva.

Ou seja, a Fitch ainda manteve a nota em 'lixo' ('BB+'), mas passou a perspetiva de 'estável' para 'positiva', o que significa que, na próxima revisão, a agência de notação poderá rever, positivamente, o 'rating' atribuído a Portugal no final do ano, para uma nota do patamar 'BBB', o primeiro nível acima de 'lixo'.

Cristina Casalinho disse hoje que acalenta expectativas também quanto à Moody's e Standard & Poor's, mas disse hoje que o IGCP não quer fazer prognósticos.

Atualmente, só a canadiana DBRS (a quarta maior agência de 'rating') coloca Portugal fora do 'lixo', ainda que estando no nível mais baixo de investimento.

O 'rating' atribuído pela DBRS tem muita relevância para que o Banco Central Europeu (BCE) continue a comprar dívida pública em Portugal e a financiar a banca nacional.