O número de desempregados caiu em 72.611 em 2016, menos 13,1% na comparação entre dezembro de 2015 e o homólogo de 2016, segundo os dados do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional divulgados hoje.

O ano passado começou com 570.380 desempregados registados (dados de janeiro) e acabou com 482.556 (dados publicados hoje – a dezembro 2016). Ou seja, uma diminuição de 87.824 desempregados registados.

A evolução, comparativamente a dezembro de 2015, mostra a descida do desemprego nos homens (-14,9%) e nas mulheres (-11,4%), nos jovens (-20,1%) e nos adultos (-12,1%). No que respeita à duração do desemprego, diminuíram, os desempregados com menos de um ano de inscrição (-15%) e os de inscrição igual ou superior a um ano (-11,0%), face a dezembro de 2015.

O número dos desempregados que procuravam o primeiro emprego diminuiu face ao mês homólogo de 2015 (-14,7%), bem como aqueles que procuravam um novo emprego (-12,9%).

A descida anual do desemprego fez-se sentir em todos os níveis de instrução. Os decréscimos percentuais mais elevados verificaram-se no 1º e 3º ciclos do ensino básico com, respetivamente, -14,7% e -15,0% face ao mês homólogo de 2015.