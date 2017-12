Quem tenha começado a trabalhar no último ano poderá ambicionar chegar à reforma só aos 68 anos. São estes os cálculos patentes no último relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), com dados de 2016 e que tem por base o sistema português e a esperança média de vida.

Se fizermos as contas, os jovens de hoje terão direito a uma pensão em 2064, depois de 48 anos de descontos.

Mais de ano e meio, quase dois anos, do que a idade legal da reforma atual: de 66 anos e três meses, que passará para 66 anos e quatro meses já em 2018.

O Governo estima que o impacto do aumento da esperança de vida no fator de sustentabilidade (que indexa a idade da reforma à esperança média de vida) eleve a idade da reforma para 66 anos e cinco meses no ano seguinte, em 2019.

Ao que tudo indica, será sempre a subir. Isso significa trabalhar mais para ambicionar ter uma reforma no futuro.

A OCDE destaca, no relatório, que este é um "processo automático de ajuste da idade normal da aposentação em 2/3 dos ganhos na expectativa de vida de 65 anos, medido com a média dos dois anos anteriores", sendo que a idade legal pode ser "reduzida em 4 meses para cada ano de contribuições superior a 40 anos [de descontos], quando o beneficiário atinge os 65 anos".

De recordar, a propósito, que as novas pensões antecipadas terão um corte de 14,5% em 2018.