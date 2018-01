A secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, considerou esta terça-feira que a reconversão de desempregados de longa duração pode ser a resposta para a falta de mão-de-obra no setor da hotelaria.

Para a responsável da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que falava em Lisboa, à margem das jornadas “A Evolução do Mercado de Trabalho”, há “necessidade de mão-de-obra no setor”, mas, e “apesar de ainda existir muita gente a receber subsídio de desemprego”, o que não existe “são pessoas vocacionadas para a área”.

Fizemos um inquérito que não está totalmente fechado, mas os dados apontam para uma necessidade à volta dos 40 mil postos de trabalho. Ao nível das categorias profissionais mais necessitadas, o serviço de mesa e o empregado de balcão são, tradicionalmente, profissões menos valorizadas. Por exemplo, chefe de cozinha é uma profissão atrativa, mas não conseguimos fazer o mesmo em todas as profissões do setor”, acrescentou.

Por sua vez, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, considerou que a falta de funcionários no setor da hotelaria é reflexo da diminuição da taxa de desemprego.

“A taxa de desemprego diminui e é normal que a mão-de-obra disponível para trabalhar seja também menos. Estamos a caminhar para uma situação em que o emprego cresce e poderá haver necessidades de mão-de-obra que se tornam mais intensas”, sublinhou.

Miguel Cabrita adiantou que “o setor da restauração tem uma cobertura de território de enorme proximidade, que percorre todos os níveis de qualificação, de acordo com o perfil de tarefas que desempenham, e tem conseguido absorver muitas pessoas”.

Para dar resposta às necessidades do setor, foi aprovado, durante as jornadas da AHRESP, um conjunto de medidas, onde se inclui a elaboração do “Livro Verde do Mercado do Trabalho HORECA”, para se identificar as carências do mercado; o desenvolvimento e implementação de um programa de formação de início de carreira e a consagração de um regime jurídico-legal específico para os setores do alojamento e da restauração e bebidas.