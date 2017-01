O presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil alertou hoje que os atrasos nos concursos de handling, a assistência nos aeroportos, podem levar à aplicação de multas pela Comissão Europeia superiores a dois milhões de euros.

O tempo que os concursos estão a demorar é muito elevado e tem a ver com o número de concursos que foi lançado simultaneamente e o facto de em todos eles – à exceção de um – terem dado azo à reclamação de outros [concorrentes]"

OUivido na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, Luís Ribeiro disse mesmo que “por causa do historial deste processo, que começou em 2011 com um concurso que foi anulado, o próprio Estado português já tem um processo junto da Comissão Europeia”. Pode significar uma multa inicial de dois milhões de euros, à qual se acresce uma multa diária de “vários milhares” de euros.

A nossa intenção é terminar estes concursos o mais rapidamente possível para que o Estado português não seja sujeito a uma multa diária sobre esta matéria”.

Os concursos, ressalvou, “devem ir até ao fim”, cita a Lusa.

Em causa estão os concursos para a atribuição de licenças de assistência em terra nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, para os quais, segundo Luís Ribeiro, existe um “avolumar de recursos”, num processo que “acaba por gerar uma espiral de reclamações”.

Luís Ribeiro foi ouvido no parlamento no seguimento de um requerimento do PCP, que considerou inaceitável e antidemocrática a posição tomada pela ANAC, no passado dia 5 de dezembro, que, em comunicado, falou em ilegalidades e considerou inoportuno um plenário de trabalhadores, quando estava a decorrer um processo de diálogo.

Os diferentes grupos parlamentares criticaram o tom do comunicado da ANAC face ao plenário de trabalhadores, com o PS a dizer que o regulador “não é um órgão opinativo” e o Bloco de Esquerda a considerar que "o problema não é só o que insinua, é a posição face ao sindicato".

“Não considerámos a manifestação ilegal. Quando se fala de ilegalidade – é a legalidade a que o regulador está obrigado, não à da manifestação”, disse Luís Ribeiro, justificando-se com uma “má interpretação de um parágrafo”.

Uma comitiva do SITAVA assistiu à comissão parlamentar.