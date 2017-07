O Governo vai apresentar a remodelação que se exige depois da demissão de três secretários de Estado já amanhã, ao Presidente da República. António Costa anunciou, no debate do Estado da Nação, a decorrer esta tarde no Parlamento, que vai apresentar os novos nomes do Executivo na reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, voltou a insistir na demissão da ministra da Administração Interna e do ministro da Defesa, por causa de Pedrógão e Tancos, respetivamente. O primeiro-ministro disse que era simples responder:

Obviamente não demito nenhum ministro. E tudo o que qualquer ministro ou ministra fizer será sempre responsabilidade minha"

A líder centrista tinha acabado de acusar Costa de que "não tem um governo, tem uma sucessão de casos de ministros" que o primeirl-ministro "desconsidera e ultrapassa num dia e segura no outro".

Tem a oportunidade de demodular profundamente o seu Governo e reatar confiança dos portugueses no Estado. Diga-nos, finalmente, cara a cara, vai demitir MAI e ministro da Defesa Nacional? Se nada fizer, se se mantiver tudo como está, tudo, tudo o que acontecer nestas áreas é assacado a si diretamente, não tem para-raios, responsabilidade sua e só sua".

Nova secretaria de Estado

O primeiro-ministro anunciou que será dedicada à habitação, com o objetivo de promover arrendamento acessível para a classe média, sobretudo para os mais jovens.

"A habitação nova área prioritária nas políticas públicas. Por isso, amanhã apresentarei ao Presidente da República a autonomização da habitação como secretaria de Estado", disse António Costa aos deputados.

Para que a classe média e novas gerações não tenham de sair dos centros urbanos e tenham arrendamento acessível. Faremos um ajustamento governativo que apresentarei amanhã ao Presidente da República"

Quanto à remodelação governativa, para além de secretários de Estado Rocha Andrade (Assuntos Fiscais), Indústria (João Vasconcelos) e Internacionalização (Jorge Costa Oliveira), mais dois secretários de Estado podem estar de saída do Governo.

Carolina Ferra, que tem a pasta da Administração Pública, e Miguel Prata Roque, da presidência do Conselho de Ministros. O primeiro-ministro estará a aproveitar a saída dos três membros demissionários do Executivo para efetuar uma remodelação mais ampla, mas que não afetará os ministros.

Não tem um governo, tem sucessão de casos de ministros que o senhor desconsidera e ultrapassa num dia e segura no outro, secretários de estado que se demitem com ano de atraso (…) Governo da austeridade dissimulada…

Oportunidade de demodular profundamente o seu Governo e reatar confiança dos portugueses no Estado. Diga-nos, finalmente, cara a cara, vai demitir MAI e ministro da Defesa Nacional? Se nada fizer, se se mantiver tudo como está, tudo, tudo o que acontecer nestas áreas é assacado a si diretamente, não tem para-raios, responsabilidade sua e só sua