Embora o preço das casas nas zonas históricas da capital continue a subir, e atinja valores de mais de 4.000 euros por metro quadrados, desde 2015 que os valores não subiam tão pouco.

De acordo com o Índice de Preços do Centro Histórico de Lisboa (IPCHL), o preço das casas nesta zona “aumentou 5,9% no 2º semestre de 2017 face ao semestre anterior, atingindo um novo máximo de 4.472euros/m2.”

A subida semestral reflete “uma queda no ritmo de aumento dos preços, sendo a mais reduzida dos últimos cinco semestres (desde o final de 2015). Tal comportamento influenciou também a valorização homóloga no final de 2017, que apesar de se manter bastante relevante (i.e. de 21,1%), foi menor do que em semestres prévios”, acrescenta o comunicado.

Produzido desde 2008 pela Confidencial Imobiliário, em colaboração com a câmara municipal de Lisboa, este índice abrange as freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior e São Vicente, aglomerando o principal eixo de reabilitação urbana em Lisboa e tendo por base os dados dos direitos de preferência de que a Autarquia goza no quando da Área de Reabilitação Urbana (ARU) respetiva.

O ciclo de valorização do preço das casas nesta área acelerou bastante nos últimos anos. Depois de os preços terem atingido o seu ponto mais baixo no 1º semestre de 2013, o mercado teve um crescimento rápido nos preços, tendo chegado a atingir valorizações homólogas de 31% no 1º semestre de 2016”, refere no mesmo comunicado o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães.

Este ritmo acentuado de subida, tendo em conta o patamar de preços entretanto atingido, tenderá naturalmente a suavizar, embora mantendo um percurso de valorização, tal como aconteceu já neste último semestre” acrescenta.

Os mesmos dados mostram que o preço das casas vendidas, na zona analisada, cresceu 67% (em termos acumulados) desde 2008 (ano base do Índice). Contudo, no período de três anos compreendido entre o 1º semestre de 2010 e 1º semestre de 2013, o preço das casas nesta área desceu 24,2%, atingindo no final desse período o seu ponto mais baixo. Desde esse mínimo, os preços já recuperaram 110%.