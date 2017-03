A Vueling cancelou o voo de segunda-feira de Lisboa para o aeroporto de Orly, em Paris, devido à greve dos controladores aéreos franceses, que decorrerá até sexta-feira, informou este domingo a companhia aérea espanhola.

De acordo com a informação disponível na página da companhia na internet, o voo tinha partida prevista de Lisboa às 19:00 de segunda-feira.

Além do voo com partida de Lisboa, serão cancelados outros 23 voos da Vueling na segunda-feira devido à greve.

A greve dos controladores aéreos franceses, que começa na segunda-feira, provocará restrições nas operações diárias de todas a companhias aéreas, pelo que as autoridades da aviação civil francesa pediram a todas as companhias para reduzirem em 25% as suas operações.