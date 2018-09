A companhia de aviação Ryanair disse esta quarta-feira que, apesar da greve dos pilotos e tripulantes de cabine alemães, foram realizados 30 voos a partir da Alemanha e que os passageiros dos 150 voos cancelados foram transferidos para outros aparelhos da empresa.

Flight Update Sep 12th:

All 30 of Ryanair’s morning flights from Germany departed as scheduled. We apologise to customers on the 150 of 400 German flights which were cancelled, all of whom have already been refunded or re-accommodated onto another Ryanair flight.

— Ryanair (@Ryanair) September 12, 2018