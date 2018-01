Haverá mais para além da Google. Não será só a gigante tecnológica a vir para Portugal e a criar empregos, como foi anunciado ontem, mas também outras tecnológicas. Foram, pelo menos, esses os "rumores" de que o líder da Web Summit, Paddy Cosgrave, ouviu falar.

O CEO da cimeira de tecnologia, que se realizou nos dois últimos anos em Lisboa, utilizou o Twitter para dar conta da sua satisfação.

Rumours are Google are the first of a number of high profile tech companies opening major offices in Lisbon. It’s a testament to the great work of the community in Portugal & Government.