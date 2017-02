Um proprietário de automóvel em Portugal pode gastar mensalmente, em média, entre 477 e 525 euros. É o que conclui LeasePlan CarCost Index 2016.

Segundo a lista hoje divulgada, Portugal está a meio da tabela que compara um total de 24 países europeus, com o custo de global de 477 euros mensais para viaturas a gasóleo e 525 euros para veículos a gasolina.

Embora se possa concluir que ter carro próprio fica caro, há países onde as despesas são ainda maiores. A Noruega e a Holanda estão no topo do ranking.

A primeira, no que toca a conduzir um automóvel a gasolina (708 euros por mês), a segunda relativamente aos veículos a gasóleo (695 euros por mês).

