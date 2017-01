Portugal está entre os países onde os combustíveis são, em média, mais caros, quando comparados com os restantes Estados-membros da União Europeia que aderiram ao Euro. As conclusões são da própria Comissão Europeia com base nos preços verificados a 2 de janeiro deste ano.

Segundo os dados, no caso do preço médio por litro de gasóleo, em Portugal é de 1,26 euros. Só superado pelos 1,39 euros por litro na Finlândia e na Itália. E igualando o valor que se verificava à data na Holanda (Países Baixos).

Já quando se fala de gasolina o cenário também não é favorável a Portugal. Os dados consideram o preço da Super 95 por litro para concluir a Comissão que, mais uma vez, os portugueses pagam, em média, 1,46 euros por litro. Só abaixo dos holandeses, italianos, gregos e finlandeses.

E até na comparação com a maior economia da Europa, a Alemanha, Portugal sai sempre a perder. Já para não falar da vizinha Espanha, onde abastecer o carro é sempre mais económico.

E uma das razões para valores tão elevados é mesmo a carga de impostos que compõem o preço de referência dos combustíveis, que serve de base ao valor apresentado ao consumidor final.

Além da cotação internacional do crude e frete (26,7%), só o peso do ISP e outros impostos contribuem mais para a constituição do preço de referência em Portugal (53,6%). Segue-se o peso do IVA, em 18,7%. O restante fica a cargo do adicional por incorporação de biocombustíveis e despesas com descarga, armazenamento e reservas.

A avaliação da Comissão surge numa semana em que, pela primeira vez em seis, os preços dos combustíveis retrocederam, à boleia da descida dos valores do crude no mercado internacional. Se o valor da matéria-prima continuar a subir, ou estabilizar, nos mercados internacionais, a única forma dos portugueses pagarem menos pelos combustíveis será esperando que o Governo baixe a carga fiscal que incide sobre os mesmos – os impostos.

E apesar de uma carga fiscal elevada, em matéria do peso dos impostos no valor pago pelo consumidor final, Portugal fica dentro da média, diz a Comissão, com a carga fiscal a atingir um peso de 63% no caso da gasolina 95 (63% também em Portugal) e 57% no gasóleo (56% em Portugal). Nos países com combustíveis mais caros que Portugal, referidos em cima, só na Holanda, Itália e Grécia o peso dos impostos no valor final é superior.