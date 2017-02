Os combustíveis estão mais caros a partir de hoje.

A semana arranca com um ligeiro aumento, um cêntimo por litro, em média, invertendo a tendência das últimas semanas.

A subida do preço dos combustíveis deve-se à valorização do petróleo nos mercados internacionais. Com o barril de Brent, que negoceia em Londres e serve de referência às importações portuguesas, a passar dos 55 dólares e meio para os 57 dólares, tanto a gasolina como o gasóleo estão ligeiramente mais caros.

O litro da gasolina, atualmente a rondar o 1,49 euros deverá passar para 1,5 euros. Já o gasóleo, 1,6 euros, em média, deverá chegar a um 1,27 euros, segundo noticiou o jornal online Eco.