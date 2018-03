O valor dos combustíveis vai descer na próxima semana. Ao que a TVI apurou, e se nada se alterar, o valor do litro da gasolina deve ficar mais barato dois cêntimos e cair um cêntimo, no caso do gasóleo.

Como o valor da matéria-prima, o petróleo, é parte integrante da constituição do preço de referência - aquele que serve de base ao que pagamos na bomba -quando vamos abastecer, os valores ficam dependente das oscilações do preço do barril no mercado internacional. Mas como o impato não é imediato, mesmo com a subida desta sexta-feira, do Brent (em Londres), que serve de referência às nossas importações (a cotar nos 64,20 dólares por barril), não haverá subidas a pesar no bolso dos portugueses esta semana.

Acresce que o fato de o euro estar mais forte face ao dólar (o negócio é feito em dólares) e, por isso, serem precisos menos euros para comprar o barril de petróleo, também ajuda nesta contabilidade.

Esta sexta-feira, o preço de referência da gasolina está nos 1,286 euros e o do gasóleo nos 1,170 euros. É em cima deste que os retalhista colocam a sua margem.

Para já, e segundo os últimos dados publicado no site da Direção Geral de Energia e Geologia, os locais mais baratos para comprar gasolina e gasóleo são:

Gasolina(s):

Intermarché de Jovim (1.339€); Intermarché de Arganil (1.349€); Intermarché de Vila Real Santo António (1.359€); Rede Energia de Monte Gordo (1.359€) e Intermarché de Melgaço (1.369€)

Gasóleo(s):