É mais uma semana de aumentos no preço dos combustíveis, com a gasolina a sair mais uma vez destacada, e não pelos melhores motivos. Por isso, se o seu carro é a gasolina vá abastecer.

Segundo apurou a TVI, o aumento vai passar aos dois cêntimos por litro, semelhante à semana passada.

No caso do gasóleo, menos, mas mesmo assim acima de 1,5 cêntimos por litro, com uma grande probabilidade.

A subida do preço dos combustíveis ao consumidor final está muito relacionada com a evolução do preço do petróleo no mercado internacional, sendo certo que, por exemplo o Brent – crude negociado em Londres e que serve de referência às nossas importações - esta manhã cotava nos 64,09 dólares por barril, o valor mais alto desde meados de 2015.

Ontem, e de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia,o gasóleo simples custava, em média, 1,270 euros por litro em 2.250 postos de combustível. Já a gasolina 95 valia, em média, 1,518 euros por litro em 171 pontos.

O Pingo Doce de Leiria era o que vendia ontem a gasolina mais baixa a 1,339 euros por litro. Já no gasóleo, era possível abastecer a 1,122 euros por litro no mesmo Pingo Doce.