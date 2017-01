Esta semana só o gasóleo desce, ligeiramente, de preço em Portugal, 0,5 cêntimos por litro. E, em média, o preço da gasolina, por litro, fica na mesma, ao que apurou a TVI. Depois de quase mês e meio a subir, esta é a terceira semana de baixa do preço dos combustíveis.

Um reflexo da fraca oscilação do preço da matéria-prima nos mercados internacionais ao longo da semana, à exceção de sexta-feira em que o preço do petróleo negociado em Londres e nos Estados Unidos subiu entre 2 e 2,5%.

Segundo os analistas citados pela Reuters, o mercado estava expetante em relação o desfecho da reunião, deste fim-de-semana, entre importantes produtores de petróleo mundial que deveria revelar mais um passo no acordo global para cortar a produção a partir deste mês. E só não houve maior subida de preço do crude na sexta-feira porque o aumento na atividade de perfuração nos Estados Unidos limitou os ganhos.

O que em Portugal terá ajudado à contabilização final do que os portugueses vão pagar por litro esta semana. Tendo em conta que o valor do crude pesa 35,2% na constituição do preço de referência do gasóleo, atualmente nos 1,125 euros por litro. E 30,7% na constituição do preço de referência da gasolina, que está nos 1,313 euros por litro.

Além da cotação internacional do crude e frete, só o peso do ISP e outros impostos contribuem mais para a constituição do preço de referência em Portugal (41,5% gasóleo e 49,6% gasolina). Segue-se o peso do IVA, em 18,7%. O restante fica a cargo do adicional por incorporação de biocombustíveis e despesas com descarga, armazenamento e reservas.

Já este domingo, o ministro russo de Energia, Alexander Novak, afirmou que o pacto, entre os países produtores de petróleo membros e não membros da Organizações dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está a revelar-se um sucesso, com resultados acima do esperado.

O acordo é um sucesso. Todos os países estão a aderir. Os resultados estão acima do esperado", disse Novak citado pela Reuters.

Os países produtores, que se reuniram neste domingo em Viena, acordaram também a criação de uma comissão técnica para ajudar a monitorizar o acordo.

O petróleo Brent negociado em Londres, que serve de referência às importações portuguesas, encerrou na sexta-feira em alta de 2,5% para os 55,49 dólares por barril. O petróleo dos Estados Unidos fechou a subir 2% para 52,42 dólares por barril.

Com o acordo mundial para travar a produção de petróleo a dar sinais de que se vai mesmo concretizar-se avizinham-se novas subidas de preço.