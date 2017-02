Os preços dos combustíveis voltaram a subir esta madrugada. A partir de hoje, gasolina e gasóleo estão mais caros, mas a subida do preço é mais acentuada na gasolina.

Nos postos de abastecimento portugueses, a gasolina pode custar mais um cêntimo, por litro. Já o aumento do gasóleo deve rondar meio cêntimo por litro.

O aumento deve-se à valorização do preço do petróleo nos mercados internacionais, tendo em conta que o valor do crude pesa 35,3% na constituição do preço de referência do gasóleo, atualmente nos 1,130 euros por litro. E 30,5% na constituição do preço de referência da gasolina, que está nos 1,321 euros por litro.

Além da cotação internacional do crude e frete, só o peso do ISP e outros impostos contribuem mais para a constituição do preço de referência em Portugal (41,4% gasóleo e 49,9% gasolina). Segue-se o peso do IVA, em 18,7%. O restante fica a cargo do adicional por incorporação de biocombustíveis e despesas com descarga, armazenamento e reservas.