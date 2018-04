Os preços dos combustíveis voltam a aumentar na próxima semana, colocando a gasolina e o gasóleo em máximos de mais de um mês.

Depois de no início da semana da Páscoa terem registado aumentos significativos, os preços dos combustíveis deverão voltar a subir de forma mais ligeira, devido à subida dos derivados de petróleo no mercado internacional.

Assim, o preço do litro do gasóleo simples deverá aumentar um cêntimo a partir de segunda-feira, 2 de Abril, dia em que as petrolíferas atualizam os preços.

Tendo em conta os preços médios praticados na semana anterior em Portugal, o custo do litro de gasóleo simples passará a ser de 1,285 euros.

Já o preço do litro da gasolina simples 95 octanas deverá aumentar em 1,5 cêntimos, o que coloca o preço médio nos 1,506 euros.

Segundo o Jornal de Negócios, os preços dos combustíveis regressam assim a valores idênticos aos praticados no início de Fevereiro.