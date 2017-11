A próxima semana será uma semana diferente no que toca ao preço dos combustíveis. Os valores descem, com a gasolina a sair destacada nessa descida. Por isso, e ao contrário do que lhe dissemos na últimas semanas, espere para abastecer.

Segundo apurou a TVI, a descida pode chegar aos três cêntimos por litro no caso da gasolina.

No caso do gasóleo, menos, mas, mesmo assim, em torno de um cêntimo por litro.

A subida do preço dos combustíveis ao consumidor final está muito relacionada com a evolução do preço do petróleo no mercado internacional, sendo certo que, por exemplo o Brent – crude negociado em Londres e que serve de referência às nossas importações - esta manhã cotava nos 62,07 dólares por barril, a descer dos valores mais altos, desde meados de 2015, que atingiu nas últimas semanas.

Como o impato para o cálculo do preço de referência não é imediato, só passado duas semanas, no mínimo, se consegue ver a tendência de descida. Apesar dos analistas já terem previsto que não deveria haver muito mais aumentos, significativos.

Ontem, e de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia,o gasóleo simples custava, em média, 1,322 euros por litro em 237 postos de combustível. Já a gasolina 95 valia, em média, 1,546 euros por litro em 170 pontos.

O Pingo Doce de Leiria era o que vendia ontem a gasolina mais baixa a 1,337 euros por litro. Já no gasóleo, era possível abastecer a 1,121 euros por litro no mesmo Pingo Doce.