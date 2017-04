A REN fechou acordo com a EDP para a compra da empresa de distribuição de gás natural por 532,4 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira ao mercado a empresa liderada por Rodrigo Costa.

Em comunicado, a REN anunciou a compra de 100% do capital da EDP Gás ao grupo EDP pelo valor de 532,4 milhões de euros.

Uma importante aposta para a REN, mantendo o forte compromisso com a sua operação em Portugal, em linha com a sua estratégia de desenvolvimento de negócio" , é como a empresa se refere ao negócio.

A EDP Gás detém a segunda maior rede de distribuição de gás natural em Portugal, na região litoral norte de Portugal, abastecendo 29 concelhos dos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo, com uma rede de 4.460 quilómetros.

Para financiar este investimento, o Conselho de Administração da REN decidiu recorrer a linhas de crédito e a um aumento do capital social da empresa, num encaixe previsto de até 250 milhões de euros.

Este aumento de capital será realizado mediante oferta pública de subscrição, com respeito pelo direito de preferência dos acionistas, estando ainda sujeito a aprovação pelos órgãos competentes, adianta em comunicado a gestora das redes energéticas.

A empresa liderada por Rodrigo Costa garante ainda que "a política de dividendos vai manter-se estável e em linha com a estratégia definida".

Na mesma nota, Rodrigo Costa defende que a operação "é uma oportunidade única de investimento em Portugal e está alinhada com o objetivo de criar valor e garantir a sustentabilidade da empresa a médio e longo prazo".

Dadas as características deste projeto o nosso perfil de risco manter-se-á inalterado. A nossa massa crítica de conhecimento técnico ficará reforçada, algo que num mundo em grande evolução tecnológica constitui uma mais-valia crítica que, por sua vez, reforça as competências da REN e de Portugal no setor da energia", acrescenta.