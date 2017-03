A Deco acusa quatro empresas de gás natural de estarem a cobrar um total de 10 milhões de euros a mais aos consumidores, desde janeiro.

As empresas em causa são a EDP Comercial, a Galp, Goldenergy e Lisboagás. A cobrança indevida tem que ver com a taxa de ocupação do subsolo. Ora, essa taxa passou, desde o início deste ano, a ser um encargo das empresas e não dos clientes.

Em declarações à Lusa, o economista da Deco Tito Rodrigues explicou que o Orçamento do Estado de 2017 prevê a alteração, que não está a ser posta em prática.

O Orçamento define que o imposto volta a ser pago pelas empresas operadoras, depois de quase uma década a ser pago por consumidores domésticos.

Já olhou para a sua fatura? O melhor é verificar, incluindo as letras mais pequeninas.

Ainda em fevereiro, ainda a propósito do gás, a Deco avisou que há famílias a pagar mais do que devido no gás de garrafa. A associação de defesa do consumidor advertiu também que, face ao gás natural, esta energia custa mais do dobro por quilowatt-hora (kWh) e solicitou ao regulador que faça um estudo aprofundado sobre as várias parcelas que levam à formação do preço

Há também 657 mil famílias carenciadas, que apesar de preencherem os critérios, não têm acesso à tarifa social do gás. A redução só contempla o gás natural, mas a maioria das famílias pobres usa gás de garrafa.