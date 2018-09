O Governo disse hoje já ter recebido “manifestações” de interesse de empresas e municípios para aplicação da tarifa solidária de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL), e espera que a medida entre em vigor “o mais cedo possível”.

Tem havido manifestações de autarquias, de empresas, tem havido consumidores a perguntar quando o sistema está a funcionar. E estamos a trabalhar no sentido de ter um resultado o mais cedo possível, mas acima de tudo que tenha um funcionamento no mínimo tão bom como tem funcionado na eletricidade e no gás natural”, disse o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.