Mais de 3.500 empresas receberam até hoje 461 milhões de euros de fundos europeus do Portugal 2020. O anúncio foi feito pelo ministro das Infraestruturas, reafirmando o propósito de atingir “pelo menos” fundos de mil milhões de euros em 2017.

Estes investimentos [de 461 milhões de incentivos] permitem contratualizar mais 10 mil postos de trabalho, quando os projetos atingirem a velocidade cruzeiro, e mais dois mil milhões de euros de exportações”.

Pedro Marques falava no final de uma visita à empresa Caetano Coatings, no Carregado, uma das empresas beneficiárias daqueles fundos, e que os usou para montar uma nova linha de pintura de superfícies para marcas automóveis como a Ford ou a Volvo.

O governante disse ainda que os 461 milhões de euros de incentivos, dados até ao dia de hoje, traduzem um aumento de 151 milhões de euros, ou de 49%, face aos valores de incentivos semelhantes dados no período homólogo anterior, no âmbito do QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional.

“Um ano depois fizemos um bom trabalho e o país está melhor”, congratulou-se o governante. Há já as “condições” necessárias para poder afirmar que no final de 2017 se vai atingir “pelo menos” mil milhões de euros no âmbito do Portugal 2020, indicou ainda.

Na cerimónia de hoje na Caetano Coatings, na qual foi feito um balanço dos incentivos do Portugal2020, depois de uma visita à fábrica, participaram também os secretários de Estado do Comércio, Paulo Ferreira, e do Desenvolvimento e Coesão, Nelson Souza.